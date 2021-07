Essilorluxottica : Plus forte hausse du CAC avec un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action EssilorLuxottica signe mardi la plus forte progression de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche, le courtier allemand fait valoir que le spécialiste de l'optique - désormais débarrassé de tout obstacle - entame aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire sur la base d'une organisation simplifiée.



L'intermédiaire explique ainsi percevoir une pléthore de catalyseurs, comme (1) une intégration accélérée, (2) de nouvelles opportunités de croissance et d'acquisitions, (3) une reprise de l'activité dans les lunettes de soleil, (4) une gouvernance d'entreprise améliorée et (5) un effet 'transformateur' lié au rachat de GrandVision.



Dans ce contexte, le broker met en évidence un dossier 'séduisant' au sein du secteur de la consommation et relève son objectif de 150 à 175 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat.



Vers 11h30, le titre grimpait de plus de 2%, alors qu'au même moment, l'indice CAC avançait de 0,4%.



