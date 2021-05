Essilorluxottica : Option pour le solde du dividende

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique que son assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises par le conseil d'administration, et décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir en actions le solde du dividende relatif à l'exercice 2020.



Les actionnaires pourront choisir le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 1er et le 14 juin inclus, à un prix fixé à 124,70 euros par action. La date de détachement du dividende est fixée au 28 mai et celle d'enregistrement, au 31 mai.



Le paiement du solde du dividende ou le règlement-livraison des nouvelles actions pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du solde du dividende en actions interviendra à compter du 21 juin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ESSILORLUXOTTICA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok