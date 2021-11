Essilorluxottica : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica avec un objectif de cours porté de 179 à 186 euros, jugeant que la perspective de court terme reste favorable pour le géant franco-italien de l'optique.



S'il reconnait que le titre a déjà remarquablement performé sur 2021, le bureau d'études souligne que son quatrième trimestre a bien démarré et estime que le début 2022 pourrait bénéficier de bases de comparaison favorables.



'En outre, le groupe va maintenant pouvoir se lancer dans le chantier de l'intégration de GrandVision', ajoute-t-il, précisant que ses hypothèses concernant GV 'ne sont pas d'un optimisme béat et pourraient être rehaussées'.



