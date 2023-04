Essilorluxottica : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica, le titre conservant 'un potentiel d'appréciation à 12 mois 'solidement à deux chiffres', malgré un objectif de cours réduit de 196 à 192 euros sur un léger abaissement de ses prévisions bénéficiaires.



Le bureau d'études note que sa décote du titre par rapport à l'échantillon de valeurs qu'il utilise comme point de référence 's'est fortement creusée depuis le début de l'année, à la faveur de l'envolée des valeurs de luxe portées par la réouverture de la Chine'.



Or, il considère que la valorisation du groupe franco-italien d'optique 'ne reflète plus le cas d'investissement du titre et ce même si la trajectoire de court terme reste en demi-teinte avec un climat macroéconomique volatil'.



