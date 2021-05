Essilorluxottica : Nomination du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que son assemblée générale des actionnaires a approuvé l'ensemble des administrateurs proposés pour siéger au conseil d'administration et que ce dernier a nommé Leonardo Del Vecchio en tant que président du conseil.



Francesco Milleri a été désigné directeur général et Paul du Saillant, directeur général délégué. Le conseil a par ailleurs été informé de la nomination de Stefano Grassi en tant que directeur financier du géant franco-italien de l'optique.



En outre, le conseil d'administration a composé les trois comités qui le conseilleront dans leurs domaines respectifs, à savoir le comité audit et risques, le comité des nominations et rémunérations et le comité responsabilité sociale et sociétale.



