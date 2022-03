Essilorluxottica : Entouré avec des propos d'analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica s'adjuge près de 4% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris (+1,5% sur le CAC40), avec le soutien de propos de broker, dont UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 180 à 185 euros.



Revenant sur la publication de ses résultats annuels, en fin de semaine dernière, le broker met en avant le nouvel objectif long terme du groupe d'une marge opérationnelle (EBIT) entre 19 et 20%, qui selon lui 'ajoute de la visibilité' au dossier.



De même, s'il ajuste sa cible de 205 à 197 euros, Oddo BHF reste à 'surperformance', estimant que le géant de l'optique a créé la surprise en annonçant cette fourchette-cible de marge, alors que le consensus tablait selon lui sur environ 18% pour 2025.



