Essilorluxottica : En hausse avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica gagne près de 2% à Paris et surperforme ainsi le CAC40, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 179 à 186 euros sur le titre du géant franco-italien de l'optique.



S'il reconnait que le titre a déjà remarquablement performé sur 2021, le bureau d'études juge que la perspective de court terme reste favorable avec un bon démarrage du quatrième trimestre et un début 2022 qui pourrait bénéficier de bases de comparaison favorables.



