Essilorluxottica : Distingué au salon Silmo pour un produit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir reçu un 'Silmo d'Or' pour sa dernière innovation, Transitions XTRActive Polarized, lors de la dernière édition du Silmo, le salon international de l'optique qui s'est tenu du 24 au 27 septembre.



'Ces verres photochromiques combinent les performances de la gamme XTRActive et les bénéfices de la polarisation, qui incluent une vision plus nette, une vue plus large et des couleurs plus vives', souligne le géant franco-italien de l'optique.



A cette occasion, EssilorLuxottica a aussi présenté d'autres innovations, telles que Ray-Ban Stories, nouvelle génération de lunettes intelligentes issue de la collaboration avec Facebook, dont le lancement en France est prévu d'ici le premier trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.