Essilorluxottica : Décès du président Leonardo Del Vecchio

(CercleFinance.com) - Le fabricant de lunettes EssilorLuxottica a annoncé lundi le décès du président de son conseil d'administration, Leonardo Del Vecchio, à l'âge de 87 ans.



Dans un bref communiqué, le concepteur de verres ophtalmiques et de montures optiques évoque une 'immense perte', précisant que son conseil d'administration avait prévu de se réunir afin de décider 'des prochaines étapes' à apporter à la gouvernance.



Leonardo Del Vecchio, qui avait créé Luxottica en 1961, avait occupé les fonctions de PDG d'EssilorLuxottica entre 2018 et 2020, suite à la fusion de son groupe avec le français Essilor.



D'après Forbes, sa fortune est estimée à près de 25 milliards d'euros, ce qui en fait le 60ème homme le plus riche du monde.



