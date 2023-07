Essilorluxottica : Confirme son objectif de croissance de CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a enregistré une croissance de 8% de son chiffre d'affaires à 6 699 millions d'euros, à taux de change constants au deuxième trimestre de l'année (+ 4,9 % à taux de change courants).



' La croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre a été répartie sur tous les domaines d'activité, par région, catégorie, canal de distribution et niveau de prix, à l'exception de la vente au détail de lunettes de soleil aux États-Unis, qui ont enregistré une performance négative. ' indique le groupe



Le résultat opérationnel ajusté a atteint 2 347 millions d'euros, représentant 18,3 % du chiffre d'affaires et en hausse de 8,8 % à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2022 (+6,6 % à taux courants). Le résultat net ajusté du Groupe s'élevait à 1 655 millions d'euros à 12,9 % du chiffre d'affaires, en hausse de 9,0 % à taux de change constants comparé au 1er semestre 2022 (+6,9 % à taux courants).



La Société confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et vise l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.



