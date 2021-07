Essilorluxottica : Berenberg relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur EssilorLuxottica, estimant que le spécialiste de l'optique entame aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire.



Dans sa note, l'intermédiaire allemand explique percevoir une pléthore de catalyseurs, comme (1) une intégration accélérée, (2) de nouvelles opportunités de croissance et d'acquisitions, (3) une reprise de l'activité dans les lunettes de soleil, (4) une gouvernance d'entreprise améliorée et (5) un effet 'transformateur' lié au rachat de GrandVision.



Dans ce contexte, le broker met en évidence un dossier 'séduisant' au sein du secteur de la consommation et relève son objectif de 150 à 175 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



