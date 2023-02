Essilorluxottica : Bank of America passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur EssilorLuxottica à 'achat', contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours porté de 175 à 193 euros.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque américaine font remarquer que l'action du fabricant de lunettes et de verres optiques n'a progressé que de 4% sur les trois derniers, alors que les valeurs liées à la consommation ont rebondi de 26% dans le même temps.



'Le titre se traite désormais sur un PER de 24x, que nous considérons comme séduisant au vu de la position de leader qu'occupe le groupe sur un marché structurellement en croissance', explique BofA.



Au-delà ce de point d'entrée jugé 'attractif', l'établissement dit envisager autour de 300 millions d'euros de synergies additionnelles, ainsi que 450 millions d'euros liés à l'intégration de GrandVision, soit un montant total de 750 millions à horizon 2026.



Considérant que les investisseurs font preuve de 'myopie' face aux synergies générées par la société, la firme new-yorkaise dit prévoir une croissance moyenne annuelle de 9% du bénéfice par action d'ici à 2025, assortie du versement de quelque 5,7 milliards d'euros de dividendes sur la période.



