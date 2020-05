Essilorluxottica : Baisse de 10% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020 s'est tassé de 10,1% à 3.784 millions d'euros (-10,9% à taux de change constants), 'montrant une bonne résistance dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent'.



'Le premier trimestre 2020 a été marqué par des tendances solides jusqu'en mars suivie d'une baisse rapide de l'activité sur la plupart des marchés suite à la fermeture de magasins due à l'épidémie de Covid-19', précise le géant de l'optique.



Le groupe franco-italien s'attend à ce que 'le chiffre d'affaires et la rentabilité soient encore négativement impactés par la crise au deuxième trimestre, et ceci dans des proportions plus fortes qu'au premier trimestre'.



