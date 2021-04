Esker : Le boom du cloud pour gérer l'administratif dans les entreprises profite à Esker

(BFM Bourse) - L'éditeur lyonnais de logiciels de dématérialisation de documents de gestion a revu légèrement à la hausse ses prévisions de croissance annuelle au terme de son premier trimestre qu'il qualifie "d'excellent". En nette hausse, le titre tutoie de nouveau son sommet historique de février dernier.

La petite ETI qui monte, qui monte. Coté sur le "Nouveau marché" depuis 1997 (avec une introduction en Bourse au prix de 120 francs par action), le titre Esker -transféré sur Alternext, devenu depuis Euronext Growth en 2010- a vu son cours être multiplié par 34 sur les 10 dernières années. Avec une nette accélération depuis deux ans puisque celui-ci s'échangeait encore à moins de 60 euros fin décembre 2018, contre 232,5 euros ce mercredi vers 14h40 grâce à un gain de 6,2%. Fort d'une hausse de plus de 30% depuis le 1er janvier, le titre Esker revient à proximité de son sommet historique touché début février 2020 à 240 euros en clôture.

La progression du jour est à mettre sur le compte du point d'activité publié la veille par le groupe lyonnais qui se définit comme "le leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash". En français, cela signifie qu'Esker offre des solutions aux entreprises pour faciliter leurs processus commerciaux à la fois au niveau de leurs achats et du traitement des commandes des clients.

Fort d'un premier trimestre dynamique (revenus en hausse de 14% en organique à 31 millions d'euros, un record), le groupe dont le siège social est situé à Villeurbanne a annoncé tabler désormais sur une croissance organique de 16% sur l'ensemble de l'année, contre 15% auparavant. Cela porterait son chiffre d'affaires 2021 "aux alentours de 130 millions d'euros" précise l'entreprise dans son communiqué.

Gains de productivité et télétravail

À ce niveau de croissance, le résultat opérationnel représenterait "entre 12% et 15%" des ventes est-il ajouté, ce qui constitue un rehaussement de la borne basse de la précédente fourchette donnée par Esker ("entre 10% et 15%").

"La croissance reste portée par le développement des solutions cloud (la division SaaS du groupe, pour "Software as a service" ou "Logiciel en tant que service", qui correspond à un modèle de distribution de logiciels à traves le cloud, les applications étant hébergées sur les serveurs du fournisseur du service et non sur ceux de l'entreprise, NDLR) qui progressent de 16% sur ce trimestre, pour représenter 94% de l’activité" totale du groupe pointe Esker. "Après une période d’attentisme liée aux premières mesures de confinement, les entreprises s’intéressent désormais vivement aux solutions de digitalisation des services administratifs et financiers qui leur apportent des gains de productivité significatifs tout en leur permettant de continuer à opérer lorsque les collaborateurs sont en télétravail" note le groupe.

Les produits historiques, incluant désormais les solutions de dématérialisation en mode licence, continuent de décliner en application de la stratégie de concentration sur le cloud mise en œuvre depuis de nombreuses années.

Des prises de commandes au plus haut

Esker a par ailleurs réalisé le deuxième meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. Les contrats gagnés au premier trimestre vont ainsi générer en année pleine 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel (+45% sur un an), a-t-il indiqué.

Quant aux perspectives énoncées par le groupe, elle sont résolument optimistes, Esker estimant que sa croissance "devrait continuer à accélérer au cours des deux prochains trimestres en raison de la reprise économique et d’un effet de base très favorable". Pour rappel, si le groupe était parvenu à afficher une croissance organique de 10% sur l'ensemble de l'exercice 2020, l'activité avait été relativement déprimée au plus fort de la crise sanitaire, le ralentissement de l’économie mondiale, lié aux mesures sanitaires, ayant "fortement pénalisé la part variable du chiffre d’affaires de la société qui dépend du volume d’utilisation des plateformes Esker par ses clients" regrettait alors le groupe. Après une hausse de 10% sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'était ainsi révélé stable.

