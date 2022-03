Esker : Partenariat avec Fujitsu Asia dans l'ASEAN

(CercleFinance.com) - — Esker annonce un partenariat avec Fujitsu Asia, siège régional du groupe Fujitsu dans la zone ASEAN.



L'accord prévoit que Fujitsu Asia fournisse des services de conseil, de revente, d'implémentation et de support pour les solutions Esker d'automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash aux clients de Singapour.



Esker ajoute que cette alliance s'inscrit pleinement dans le cadre de sa stratégie de croissance et qu'elle permettra à Fujitsu Asia de développer davantage son offre de services.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel