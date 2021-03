Eramet : Vers une évolution de la gouvernance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -Eramet fait savoir que son Conseil d'administration a approuvé aujourd'hui à l'unanimité les résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires le 28 mai prochain.



Lors de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration proposera ainsi de renouveler le mandat d'administrateur de Christel Bories pour une durée de quatre ans. Il proposera aussi à l'issue de l'Assemblée générale la reconduction de Christel Bories dans ses fonctions deprésidente-directrice générale.



Par ailleurs, le Conseil d'administration souhaite faire évoluer à l'avenir la gouvernance de la Société vers une dissociation entre les rôles de Président et de Directeur général avant la fin du nouveau mandat de Christel Bories.



Le Conseil d'administration a également procédé à la désignation de l'Administrateur Référent prévu par les statuts depuis mai 2020 et a nommé à ce poste François Corbin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.