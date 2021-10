Eramet : Eramet relève sa prévision d'Ebitda malgré une situation préoccupante en Nouvelle-Calédonie

(BFM Bourse) - Le champion français du nickel et du manganèse a profité d'un "environnement de prix très favorable" pour enregistrer un rebond de 34% de ses revenus entre juillet et septembre, porté par sa division "mines et métaux", en dépit des difficultés de sa filiale SLN en Nouvelle-Calédonie.

Aidé par plusieurs relèvements de recommandations, le titre Eramet avait atteint un pic depuis près de 3 ans la semaine dernière. Le groupe minier et métallurgique justifie ces notes positives d'analystes ce lundi avec une publication trimestrielle solide assortie d'une prévision d’Ebitda revue à la hausse sur l’année. "Compte tenu de l’excellente dynamique pour les alliages de manganèse, et en prenant en compte un consensus révisé de prix moyen pour 2021 du minerai de manganèse, l'Ebitda prévisionnel est désormais attendu "proche d'un milliard d'euros" sur l'ensemble de l'exercice - contre un objectif précédent fixé à "plus de 850 millions d'euros" à l'issue du premier semestre.

Ce rehaussement intervient dans le sillage d'un probant 3e trimestre au cours duquel les revenus d'Eramet ont bondi de 34% sur un an à 1,1 milliard d'euros, "avec une croissance de plus de 40% de la division Mines & Métaux".

Dans le détail, ce pôle a enregistré une bonne performance opérationnelle dans toutes les zones géographiques à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, détaille Eramet, qui rappelle que les activités de nickel de sa filiale SLN y ont été affectées par une vague d'infections au Covid-19. En conséquence, les prévisions d'exportations de minerai de nickel de la Nouvelle-Calédonie ont été réduites à "plus de 3 millions de tonnes humides", alors que le groupe visait auparavant 3,5 millions de tonnes humides. "La situation reste préoccupante en Nouvelle-Calédonie : la SLN se trouve à un moment déterminant, victime de multiples perturbations depuis le début de l’année et en attente de décisions cruciales pour mettre en œuvre intégralement son plan de sauvetage" souligne en outre la PDG du groupe Christel Bories, citée dans le communiqué. La SLN, qui opère l'une des trois mines de nickel exploitées sur le territoire français, dispose d'une autorisation d'exportation de 4 millions de tonnes (Mt) par an, ce qui "n'est pas suffisant pour équilibrer le modèle" a expliqué la dirigeante, qui réclame une autorisation d'exportation de deux millions de tonnes supplémentaires afin d'offrir "un avenir pérenne" à SLN, dont "le destin est entre les mains des autorités" a-t-elle dit en mai dernier.

Malgré cela, la "stratégie de croissance organique porte ses fruits (...) avec une très forte progression du chiffre d’affaires de la division Mines et Métaux, portée par une demande soutenue dans nos principaux marchés et par un environnement de prix très favorable, en particulier pour les alliages de manganèse" relève Christel Bories.

Cette hausse généralisée des cours des métaux est toutefois "en grande partie" compensée par la flambée du coût du fret, pointe Eramet, qui ajoute que l’impact de la hausse des coûts de l’énergie sur les activités du groupe reste en revanche limité à date.

"Nous poursuivons le déploiement de notre feuille de route stratégique avec le recentrage de notre portefeuille sur les activités Mines et Métaux, notamment le développement vers les métaux clés de la transition énergétique afin de renforcer le potentiel de croissance du groupe" conclut sa PDG.

En Bourse, ce relèvement de perspective annuelle d'Ebitda est néanmoins fraîchement accueilli par un recul de 1,3% du titre à 81,65 euros vers 10h30, après une ouverture en hausse de plus de 2% - ce qui ne l'empêche pas d'afficher toujours un parcours boursier exceptionnel en 2021 (+98%) et sur un an (+250%)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse