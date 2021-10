Eramet : Oddo n'est plus à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Eramet de 'surperformance' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 89 à 92 euros, estimant que le rapport risque-rendement offert par le titre est désormais moins attrayant.



Au lendemain du point d'activité à neuf mois, accompagné d'un relèvement par le groupe minier et métallurgique de son objectif d'EBITDA pour 2021, le bureau d'études déclare anticiper une forte génération de FCF au second semestre 2021 et en 2022.



'Néanmoins, le cours d'Eramet intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles et pourrait être vulnérable à l'issue du référendum en Nouvelle Calédonie et à un fléchissement du prix de plusieurs composants de son mix de commodités', juge l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.