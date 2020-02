Eramet : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au sujet de la guidance d'EBITDA 2020 de 400ME, Oddo estime qu'elle est imputable à des facteurs externes (prix spot déprimés, effets de change défavorable) qui ne sont pas compensés par les progrès intrinsèques du groupe à ce stade.



' Nous révisons nos attentes sans pour autant entériner la guidance. Nous laissons inchangées nos hypothèses de prix mais abaissons notre EBITDA 2020e et 2021e en raison d'ajustements sur les coûts ' indique le bureau d'analyses.



' L'approche modulaire (non encore approuvée) envisagée chez Comilog nous semble crédible '.



Oddo s'attend à une stabilisation de la dette nette dès 2020.

Les analystes confirment leur opinion Achat et abaisse l'objectif de cours à 50 E (contre 71 E) car ils intègrent plus la VAN de l'expansion de Comilog.



