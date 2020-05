Eramet : Accord pour la cession de l'usine de TiZir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet annonce la signature d'un accord de cession de TTI (TiZir Titanium & Iron AS), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc, un des principaux producteurs verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane.



Le groupe précise que le prix de cession, payable à la date de réalisation de l'opération, s'élève à environ 300 millions de dollars, ce qui correspond pour la valeur d'entreprise à un multiple d'EBITDA d'environ huit fois.



Eramet conservera le contrôle de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations) qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte, dans le cadre d'un contrat de fourniture avec Tronox.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ERAMET en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok