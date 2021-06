Eos imaging : Alphatec Holdings dépasse les 90%

(CercleFinance.com) - Alphatec Holdings a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 mai, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société EOS Imaging et détenir 90,07% du capital et des droits de vote de cette société.



Il est précisé que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions dans le cadre de l'offre publique visant les titres du groupe de technologies médicales telle qu'initiée par le déclarant.



