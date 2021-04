Eos imaging : Alphatec Holdings dépasse les 20%

(CercleFinance.com) - Alphatec Holdings Inc a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 9 avril, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'EOS Imaging et détenir 20,05% du capital et des droits de vote de cette société de dispositifs médicaux.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché suite au dépôt du projet d'offre publique visant les titres EOS Imaging par le déclarant, offre ouverte du 1er avril au 7 mai inclus.



