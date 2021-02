E.on se : Vers la vente de la filiale belge d'Essent à Luminus

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'énergie néerlandais Essent NV, filiale à 100% d'E.ON., et la société énergétique belge Luminus, filiale à 68,6% d'EdF, ont conclu aujourd'hui un accord concernant la vente de l'activité belge de fourniture de matières premières d'Essent. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.



La transaction est soumise à l'approbation de la Commission européenne et devrait être finalisée au cours de l'été 2021, indique E.ON.



Essent fournit actuellement plus de 500 000 clients d'électricité et de gaz en Belgique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

