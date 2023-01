E.on se : Vers la valorisation des déchets chez DS Smith

(CercleFinance.com) - E.ONet DS Smith, un fournisseur de solutions d'emballage durables, ont annoncé aujourd'hui des plans pour une nouvelle usine de valorisation énergétique des déchets (WTE) et de production combinée de chaleur et d'électricité au sein de la papeterie d'Aschaffenburg en Allemagne.



La nouvelle usine combinera des technologies permettant de générer de l'énergie à partir des déchets de production directement sur le site.



La centrale WTE devrait être achevée au second semestre 2025. Elle permettra au site d'utiliser tous les matériaux rejetés de son stock de papier pour le recyclage, garantissant qu'aucun matériau ne soit gaspillé dans la production du papier.





