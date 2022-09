E.on se : Une unité de stockage de regazéification en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Energy Solutions (TES), E.ON et Engie ont été sélectionnés par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du Climat (BMWK) pour développer et mettre en oeuvre conjointement la cinquième unité de stockage flottante de regazéification (FSRU) en Allemagne.



Le cinquième terminal d'importation FSRU en Allemagne aura une capacité d'importation annuelle d'environ 5 milliards de m3 (ce qui couvre environ 5% de la consommation annuelle en Allemagne).



Engie est responsable de l'affrètement du FSRU pour le compte de BMWK, pour une partie de son approvisionnement en GNL, et avec TES pour le développement et l'exploitation du FSRU.



Le FSRU sera fourni par Excelerate Energy, suite à des négociations menées par Engie, et sera stationné à Wilhelmshaven, où TES possède déjà 145 hectares de terrain et développe le terminal hydrogène depuis 2019 pour démarrer des importations à grande échelle.



