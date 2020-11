E.on se : Transfère 11.5 MdE d'obligations innogy en Allemagne

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir finalisé l'opération d'harmonisation de la structure de financement du Groupe, transférant près de 11,5 milliards d'euros d'obligations innogy (soit 99,95% de l'ensemble des obligations innogy) dans la plus grande gestion de passif jamais réalisée en Allemagne - lancée par E.ON en août 2020.



Toutes les obligations transférées bénéficient désormais pleinement des notations de crédit d'E.ON et du reporting financier transparent du groupe, tandis que les contrats de notation innogy ont été résiliés.



'Les retours positifs que nous avons reçus des investisseurs suggèrent clairement que nous suivons les bons principes dans notre relation avec les créanciers et ont montré que les investisseurs peuvent compter sur nous pour agir également sur ces principes', a commenté Marc Spieker, le directeur financier d'E.ON.



