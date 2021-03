E.on se : Trajectoire encourageante, Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON. a publié hier des résultats annuels 2020 au-dessus des attentes, note Oddo. Si l'EBITDA ajusté est ressorti en ligne avec les prévisions, à 6905 ME, l'EBIT ajusté (3776 ME) est finalement supérieur aux attentes d'Oddo (3735 ME) et du consensus (3738 ME).



Pour 2021, E.ON. a présenté un momentum 'encourageant', estime le bureau d'analyses. E.ON. table ainsi sur un EBIT situé entre 3,8 et 4 MdsE et un RN entre 1,7 et 1,9 MdE, conduisant Oddo à réviser ses estimations 2021 de +5,9% pour l'EBITDA ajusté à 7241 ME et de 3,9% pour l'EBIT, attendu à 3916ME.



Par conséquent, le broker se dit 'confiant sur le rendu attendu des actifs réglementaires'. Ainsi, 'E.ON reste l'une des options les moins chères et les plus sûres pour jouer le thème de la transition énergétique en Europe', assure l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.