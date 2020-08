E.on se : Révision en baisse des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - E.ON indique réduire ses prévisions pour l'ensemble de 2020, anticipant désormais un bénéfice net ajusté entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, au lieu de 1,7-1,9 milliard, et un profit opérationnel ajusté entre 3,6 et 3,8 milliards, au lieu de 3,9-4,1 milliards.



Le groupe énergétique allemand explique que ces nouvelles prévisions intègrent 'les effets de la pandémie de Covid-19 qui sont déjà prévisibles à ce jour'. Il réaffirme néanmoins ses projections à moyen terme ainsi que sa politique de dividende.



Sur les six premiers mois de 2020, E.ON revendique un bénéfice net ajusté de 933 millions d'euros, à comparer à 1,05 milliard un an auparavant, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 2,2 milliards, contre 2,3 milliards au premier semestre 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

