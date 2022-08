E.on se : Repli de 20% du bénéfice net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON dévoile au titre du premier semestre 2022 un bénéfice net ajusté en repli de 20% à un peu plus de 1,4 milliard d'euros avec un EBITDA ajusté d'un peu moins de 4,1 milliards, inférieur d'environ 700 millions à celui de la même période de l'année précédente.



'Nous aidons l'Allemagne et nos marchés européens à répondre à la crise extraordinaire à court terme et travaillons également à établir la sécurité énergétique à long terme en accélérant la transition énergétique', commente son CEO Leonhard Birnbaum.



Par ailleurs, sa dette nette économique est passée sur six mois de 38,9 à 37,4 milliards d'euros, flexibilité financière accrue qui 'reflète la forte capacité d'autofinancement d'E.ON et, surtout, des taux d'actualisation plus élevés'.



Jugeant son plan d'investissement dans les délais, ce qui permettra aux bénéfices de croître de manière organique, E.ON continue d'anticiper pour 2022 un EBITDA ajusté de 7,6 à 7,8 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,3 à 2,5 milliards (soit 88 à 96 cents par action).



