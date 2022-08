E.on se : Renforce sa collaboration avec Microsoft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON annonce étendre sa coopération avec Microsoft dans le but de développer de nouvelles solutions de durabilité pour l'avenir. Les deux partenaires comptent identifier conjointement de nouveaux projets et développer des solutions utilisant des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de données, entre autres.



La collaboration d'innovation fournira aux deux partenaires une courbe d'apprentissage plus rapide en termes de développement des produits et des services pour les clients, ainsi que des processus plus efficaces dans leurs organisations, assure E.ON.



Le premier projet de la collaboration d'innovation porte sur le processus de ' couverture algorithmique ', un procédé qui analyse la situation actuelle du marché sur la base de l'apprentissage automatique et permet de mettre en oeuvre automatiquement les décisions de couverture.



