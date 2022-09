E.on se : Prolonge le contrat du président Leonhard Birnbaum

(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion, ce mercredi, le conseil de surveillance d'E.ON a prolongé le contrat du président du directoire Leonhard Birnbaum de cinq années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2028. Birnbaum est membre de l'organe de direction du groupe depuis 2013 et est PDG d'E.ON depuis avril 2021.



' Leonhard Birnbaum est l'homme de la situation pour relever les défis à court terme mais aussi pour tirer parti des opportunités qui se présenteront à E.ON en tant que plateforme durable pour la transition énergétique en Europe dans les années à venir ', déclare Karl-Ludwig Kley, président du conseil de surveillance.



' Il dirige E.ON d'une main sûre à travers la crise énergétique actuelle et jouit d'une grande confiance et d'une haute estime des équipes, fournisseurs et clients ', poursuit Karl-Ludwig Kley.



