E.on se : Projet d'hydrogène vert dans la Ruhr

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé lundi qu'il avait l'intention de mettre en place un réseau de distribution d'hydrogène vert et d'ammoniac dans la région de la Ruhr afin de répondre à une demande qu'il anticipe croissante.



Le projet d'infrastructure - baptisée 'H2.Ruhr' - vise à alimenter les entreprises communales, les PME et les groupes industriels du bassin en sources d'hydrogènes exemptes de CO2 et d'ammoniac respectueux de l'environnement.



Pour Leonhard Birnbaum, son directeur général, l'hydrogène vert représente la seule ressource durable susceptible de permettre de décarboner les procédés industriels.



E.ON - qui souhaite développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène au niveau européen avec l'aide d'Enel et Iberdrola - prévoit de faire fonctionner ses installations à partir d'énergie solaire ou éolienne en provenance d'Italie et d'Espagne.



A compter de 2032, ce sont quelque 80.000 tonnes d'hydrogène qui pourraient être proposées chaque année à ses clients locaux, d'après le groupe énergétique allemand.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.