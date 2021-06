E.on se : Partenariat prolongé avec l'Université RWTH

(CercleFinance.com) - E.ON annonce qu'il poursuivra sa coopération avec l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle, prolongeant de cinq ans leur partenariat qui 'établit des normes en matière de recherche énergétique interdisciplinaire et en réseau depuis sa création en 2006'.



Au cours des cinq prochaines années, le groupe énergétique financera des projets de recherche communs d'un montant total de dix millions d'euros. En outre, jusqu'à un demi-million d'euros seront utilisés chaque année pour financer des projets à but non lucratif.



Ils promouvront des projets de recherche dans les domaines de l'énergie et la durabilité, l'analyse et l'optimisation des systèmes énergétiques, les réseaux intelligents, le stockage d'énergie, l'efficacité énergétique, l'électrification et la numérisation.



