E.on se : Oddo reste à 'surperformance', rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur E.ON avec un objectif de cours rehaussé de 12,5 à 12,8 euros, suite à la révision de ses prévisions pour le groupe énergétique allemand, dans le sillage de résultats semestriels supérieurs aux attentes.



Désormais, le bureau d'études attend pour 2021 un EBITDA ajusté à 7778 millions d'euros (contre 7324 millions précédemment), un EBIT ajusté à 4600 millions (contre 4000 millions) et un résultat net ajusté à 2325 millions (+24% par rapport à ses estimations précédentes).



'Notons qu'E.ON annoncera sa stratégie mise à jour lors du Capital Market Day en novembre où de nombreuses indications nous amènent à penser que le groupe devrait être en mesure de relever ses estimations de moyen termes', ajoute l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.