E.on se : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo garde sa recommandation Surperformance sur le titre E.ON mais relève son objectif de cours de 11,5 à 12,5E.



Après l'annonce des résultats d'E.ON, ' en ligne avec les attentes ', l'analyste relève que ' dans chaque division, la performance se situe dans le haut de la fourchette des prévisions. '



Surtout, la guidance pour 2023 est appréciée : ' L'EBITDA ajusté est attendu entre 7.8 et 8.0 MdE. Le résultat net ajusté est attendu entre 2.3-2.5 MdE, soit un BPA ajusté entre 0.88-0.96 E. '



Au vu de cette publication, l'analyste a revu ses estimations. ' Sur notre objectif de cours, le ratio implicite d'EBITDA s'élèverait à seulement 9.9x l'EBITDA ce qui serait toujours un niveau inférieur à la moyenne des comparables régulés estimée à 11x. '



