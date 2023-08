E.on se : Oddo BHF reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 14 euros sur E.ON, notant une 'période transitoire d'incertitude sur la rémunération du réseau', mais jugeant l'activité solution client 'en bonne voie pour une accélération'.



'En attendant une révision plus complète de notre modèle après l'annonce du nouveau cadre réglementaire et ses implications pour E.ON qui seront communiqués en mars 2024, nous estimons que la trajectoire actuelle est déjà suffisamment attractive', estime-t-il.



Le bureau d'études indique avoir ajusté ses estimations sur 2023, qui se situent déjà en haut de la nouvelle fourchette de résultat fourni par le groupe énergétique allemand, mais maintenu inchangé à ce stade ses attentes de moyen terme.



