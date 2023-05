E.on se : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur E.ON tout en relevant son objectif de cours de 13,5 à 14 euros, au lendemain de la publication par le groupe énergétique allemand de résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes.



Estimant qu'une partie de la performance du premier trimestre sera conservée par la société, le bureau d'études relève ses estimations en conséquence, de 12% sur les BPA à 1,04 euro en 2023 et de 5% à 0,98 et 0,96 euro respectivement les années suivantes.



'Sur les niveaux actuels, E.ON reste décoté par rapport à ses comparables tout en affichant un ratio de Price/CF parmi les plus attractifs du secteur pour un profil de croissance soutenu au niveau de l'EBITDA', juge en outre l'analyste.



