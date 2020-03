E.on se : Oddo apprécie une 'valeur qui tient ses engagements'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre E.ON, saluant 'une valeur défensive qui tient ses engagements'.



'L'intégration d'Innogy touche à sa fin et les dernières indications sur le niveau des synergies semblent montrer que le haut de la fourchette de 600 à 800 ME devrait être atteint. Lors du Capital Market Day nous estimons probable que de nouvelles poches d'optimisation soient révélées au marché. En particulier, nous pensons que le groupe pourrait identifier des zones d'économie sur les Capex de la division Customer solution après intégration des clients d'Innogy. Par ailleurs, des plans de réductions de coûts pourraient être déployés au-delà des synergies déjà identifiées', estime le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 10,60 euros, pour un potentiel de hausse de +10%.





