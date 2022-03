E.on se : Objectif de résultat net dépassé en 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand E.ON publie au titre de l'année écoulée un résultat net ajusté en croissance de 53% à environ 2,5 milliards d'euros, dépassant ainsi de 100 millions la borne haute de sa fourchette-cible rehaussée l'automne dernier.



Il a réalisé un EBITDA ajusté en amélioration d'un milliard d'euros, pour atteindre 7,9 milliards, croissance soutenue principalement par les contributions de ses segments solutions clients (+45%) et solutions infrastructures énergétiques (+40%).



E.ON réaffirme sa proposition d'un dividende de 0,49 euro par action au titre de 2021, et son objectif de l'augmenter de 5% par an d'ici à 2026. Pour 2022, il anticipe un résultat net ajusté entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté entre 7,6 et 7,8 milliards.



