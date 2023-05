E.on se : Nouveau président du conseil de surveillance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON. annonce que Erich Clementi, jusqu'alors vice-président du conseil de surveillance (depuis 2016), a été élu président du conseil de surveillance. Il succédera ainsi à Karl-Ludwig Kley qui a décidé de ne pas se représenter au conseil de surveillance d'E.ON.



'Je me réjouis de poursuivre une bonne et constructive coopération avec mes collègues du conseil de surveillance et du directoire d'E.ON. Aujourd'hui, E.ON est idéalement positionné pour jouer un rôle décisif dans l'élaboration de la transition énergétique accélérée à travers l'Europe. Nous poursuivrons ce cap avec le Conseil de Surveillance, le Directoire et l'ensemble des salariés', a commenté Erich Clementi.



L'Assemblée Générale des actionnaires a par ailleurs élu Nadège Petit en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance d'E.ON SE.



En outre, dans le cadre d'une modification des statuts, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de ce jour a décidé que le conseil de surveillance d'E.ON SE comptera à l'avenir 16 membres au lieu de 20 précédemment.





