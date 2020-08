E.on se : Mise en service d'un équipement aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Le groupe E.ON annonce ce lundi avoir construit et mis en service un générateur de vapeur destiné à l'usine Dow Benelux située à Terneuzen, aux Pays-Bas.



'Dans le cadre d'un partenariat à long terme, E.ON exploitera l'usine en tant que propriétaire pendant 15 ans. E.ON a investi environ 30 millions d'euros dans le projet', indique le groupe.



Terneuzen est le plus grand site de production de Dow en dehors des États-Unis. Il produit des intermédiaires chimiques et des plastiques utilisés comme matières premières par d'autres industries pour fabriquer entre autres des emballages, des revêtements et des mousses.





