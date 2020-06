E.on se : Le projet SmartQuart entre dans une nouvelle phase

(CercleFinance.com) - E.ON annonce ce mercredi que SmartQuart, un projet destiné à rendre les combustibles fossiles superflus dans les zones résidentielles, entre maintenant dans sa phase de mise en oeuvre.



Le projet vise à développer de nouveaux produits et solutions pour la planification, la construction et l'exploitation de quartiers optimisés en énergie d'ici fin 2024.



Le projet - qui a été développé par un consortium de dix partenaires sous la direction d'E.ON - est financé par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie. Un total de plus de 60 millions d'euros sera investi dans celui-ci, développé dans le quartier de Bedburg, près de Cologne.



