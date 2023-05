E.on se : Lance le premier booster de réseau décentralisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le gestionnaire de réseau de transport Amprion connectera 'le premier booster de réseau décentralisé au monde au réseau de distribution d'E.ON', annonce cette dernière.



Ces systèmes de stockage de batterie modulaires stabilisent le réseau électrique, réduisent les interventions et permettent de réaliser des économies. Le premier système sera mis en oeuvre dans la région de LEW Verteilnetz, un gestionnaire de réseau du groupe E.ON, en Souabe bavaroise.



Amprion et E.ON ont développé le concept. L'objectif de la coopération est, entre autres, le développement conjoint de moyens d'exploitation innovants pour la stabilité du système.



'Nous sommes ravis d'avoir reçu la confirmation de l'Agence fédérale des réseaux pour cette technologie innovante ', souligne le directeur général d'Amprion, Hans Jürgen Brick.



'Avec Amprion, nous voulons optimiser le réseau dans l'intérêt de nos clients et d'un système énergétique climatiquement neutre ', ajoute Thomas König, membre du conseil d'administration du réseau E.ON.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.