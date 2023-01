E.on se : Émission obligataire pour 1,8 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir procédé à une émission de deux tranches obligataires d'un volume combiné de 1,8 milliard d'euros au cours de la première semaine de 2023, transaction qui a suscité une forte demande des investisseurs avec un carnet de commandes de 5,9 milliards.



Il s'agit d'obligations de 800 millions d'euros à échéance janvier 2028 avec un coupon de 3,500%, d'une part, et d'obligations vertes (destinées à financer des projets écologiques) d'un milliard d'euros à échéance janvier 2035 avec un coupon de 3,875%, d'autre part.



Avec plus d'un milliard d'euros de préfinancement déjà exécuté en 2022, cette émission permet au groupe énergétique allemand de sécuriser la majeure partie de ses besoins de financement pour 2023 au début de l'année.



