E.on se : Devient le partenaire énergétique de Messe Berlin

(CercleFinance.com) - E.ON va assurer un approvisionnement durable du parc des expositions de Messe Berlin grâce à de nouvelles constructions et à des travaux de transformation.



Messe Berlin va ainsi bénéficier d'importantes économies d'énergie et de coûts. Diverses sources de chaleur fonctionneront en combinaison et, en plus d'importantes économies d'énergie, de CO2 et de coûts, assureront également une plus grande indépendance vis-à-vis des sources d'énergie individuelles.



' L'optimisation de notre consommation d'énergie est une préoccupation centrale depuis des années et est devenue encore plus importante en raison des objectifs climatiques fixés par le gouvernement allemand, l'état de Berlin et la crise énergétique actuelle ', déclare Dirk Hoffmann, directeur général de Messe Berlin.



' En optant pour un système de chauffage et de refroidissement respectueux du climat et économique, nous franchissons une étape importante vers une plus grande durabilité de nos opérations '.



