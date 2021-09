E.on se : Développer des centrales électriques vertes en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - E.ON annonce travailler au développement de systèmes mobiles et flexibles de stockage de batterie (BESS) dans le cadre du projet 'IElectrix', financé par l'UE.



L'objectif est d'intégrer de nouvelles centrales vertes à faible coût dans le réseau existant à court terme et d'accompagner la transition énergétique dans toute l'Europe.



Un système de stockage mobile de ce type a d'ailleurs été connecté aujourd'hui au réseau de distribution local de Dúzs, en Hongrie, précise la société.



' L'expansion des énergies renouvelables est une condition préalable fondamentale pour que l'Europe atteigne ses objectifs climatiques. Au cours de la prochaine décennie, les capacités d'énergie renouvelable augmenteront comme jamais auparavant', analyse Mark Ritzmann, directeur général d'E.ON Innovation.



L'association industrielle européenne SolarPower Europe s'attend par exemple à ce que le secteur solaire mondial franchisse la barre du térawatt d'ici 2022.



