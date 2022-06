E.on se : Des projets géothermiques avec DEW

(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir signé un accord de coopération avec Deutsche ErdWärme (DEW) pour le développement et la mise en oeuvre communs de projets géothermiques, en vue de fournir de la chaleur verte à des prix attractifs et renforcer la sécurité énergétique régionale.



Les deux partenaires mettront en commun leurs savoir-faire pour extraire l'énergie thermique stockée entre 1.000 et 4.000 mètres de profondeur et la mettre à disposition des consommateurs sous forme de chaleur verte.



E.ON et DEW prévoient de mettre en oeuvre les premiers projets pilotes en Rhénanie du Nord-Westphalie. La géothermie profonde pourrait, selon eux, couvrir plus d'un quart de la demande annuelle de chaleur de l'Allemagne (plus de 300 TWh).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

