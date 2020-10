E.on se : Démarrage d'un parc photovoltaïque en Hongrie

(CercleFinance.com) - E.ON et Audi annoncent la mise en activité d'un parc photovoltaïque installé sur les toits de deux centres logistiques sur le site Audi de Györ, en Hongrie, parc couvrant une surface totale de l'ordre de 160.000 m2 et représentant un pic de production de 12 mégawatts.



Le groupe énergétique a installé les 35.000 modules solaires et opère le système qui fournira plus de 9,5 gigawatt heures (GWh) d'énergie renouvelable par an, soit la consommation de 5000 ménages et une émission d'environ 6000 tonnes de CO2 évitée.



