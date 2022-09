E.on se : Credit Suisse réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa recommandation de 'surperformance' sur E.ON. Avec un objectif de cours réduit de 12,5 euros à 11,5 euros.



Selon le bureau d'analyses, la valeur reste attractive au regard des avantages potentiels de la transition énergétique à moyen et long terme.



Néanmoins, l'analyste indique réduire ses BPA 2023-26 de 3 à 7%, 'principalement en raison de la hausse des charges d'intérêts'. Ainsi, les prévisions pour 2022 reflètent un risque élevé au cours du 4e trimestre.



Le broker souligne enfin que l'accessibilité à l'énergie est au coeur des préoccupations à l'approche de l'hiver et dans un contexte de hausse des factures énergétiques dans toute l'Europe. 'Il y a eu un débat politique autour de la précarité énergétique et nous attendons plus de soutien des gouvernements', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.