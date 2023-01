E.on se : Création d'une joint-venture avec EDF Deutschland

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune entre Hazwei, filiale du groupe E.ON basé en Allemagne, et EDF Deutschland.



L'entreprise commune, Hypion Motion Neumünster, sera active dans l'achat d'hydrogène et sa revente dans une station de service à développer, localisée à Neumünster, en Allemagne.



Hazwei est active dans le secteur des réseaux d'énergie, en particulier dans l'électricité et le gaz.



EDF Deutschland, filiale du groupe Électricité de France (' EDF ') basé en France, est active surtout dans les secteurs de l'électricité et du gaz.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



